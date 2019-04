Dochtertje van Soesterbergse Syriëganger Angela B. overleden

'Mijn dochter is overleden.’ Die mededeling was gisterenavond de laatste van Angela B. aan een verslaggever van deze krant. Al langer waren er grote zorgen om het welzijn van het kind, dat gewond was geraakt door de ontploffing van een bom.

De Nederlandse Angela vluchtte een paar weken geleden met haar twee kinderen (ze heeft ook een zoontje van twee) uit Baghouz, het laatste IS-bolwerk dat op 26 maart werd veroverd door de Syrische Democratische Strijdkrachten. Haar dochtertje werd in het strijdgewoel zwaar geraakt, ze kreeg een bomscherf in haar hoofd.

André Seebregts, de advocaat van B., bevestigt het overlijden vandaag in gesprek met Radio 1. ,,Het gebeurde twee weken geleden. Het kind stak haar hoofd uit een tent en werd toen geraakt door een scherf.’’ De verwondingen leken aanvankelijk mee te vallen, aldus de advocaat. ,,Ze kon lopen, praten. Het leek redelijk goed te gaan.’’ Maar daarna verslechterde de fysieke toestand van het meisje.

Ziekenhuis

Angela zou lange tijd hebben geprobeerd om in het vluchtelingenkamp Al Hol, waar ze is ondergebracht, hulp te krijgen voor haar dochter: onder andere bij het kampmanagement, bij Unicef en bij het Rode Kruis. Maar ondanks haar smeekbeden werd het kind lange tijd niet opgenomen in het ziekenhuis. Aan een verslaggever van deze krant liet Angela weten dat haar dochter uiteindelijk wel naar een ziekenhuis was gebracht, maar daar niet geholpen kon worden omdat ‘de scherf van de bom te diep zit'. ,,Haar ademhaling is zo slecht dat ik niet verwacht dat ze kan blijven leven”, aldus Angela voordat haar dochter daadwerkelijk doodging. Ze kon enige tijd niet bij het kind komen, waarna ze haar in zeer slechte omstandigheden aan heeft getroffen, zegt ze.

Volgens Seebregts is B. nu weer terug in het kamp in het noorden van Syrië. ,,In dat kamp voltrekt zich een ramp. Het aantal mensen dat er is is gegroeid naar 170.000 mensen. Er is te weinig eten, er zijn te weinig medicijnen.’’ Dat gold ook voor het ziekenhuis waar B.'s dochtertje terecht kwam. ,,De Koerden daar hebben met beperkte middelen gedaan wat ze konden.’’

‘Zielig’

Mohammed Nidalha, die de afgelopen tijd vanuit Nederland als tolk fungeerde om in het ziekenhuis waar het dochtertje werd opgenomen informatie in te winnen, benadrukt dat ze het slachtoffer is geworden van de keuzes die haar ouders hebben gemaakt. ,,Ik vind het zielig, want het kind kan hier helemaal niets aan doen. Die heeft hier niet om gevraagd.”