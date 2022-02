Dode (41) na schietpartij in Amsterdam, zwaargewonde verdachte (21) aangehouden

De politie kwam rond 20.40 uur ter plaatse na een melding over een slachtoffer met een schotwond in de Dulongstraat. Kort daarvoor zou er een schietpartij zijn geweest in een woning aan de Fizeaustraat. In de woning troffen agenten vervolgens een 41-jarige man met verwondingen aan. Hij overleed aan de gevolgen hiervan.

De 21-jarige Amsterdammer die met een schotwond werd aangetroffen in de Dulongstraat is opgenomen in het ziekenhuis. Hij verkeert buiten levensgevaar. De man is aangehouden als verdachte. Zijn rol in de schietpartij wordt nog onderzocht.