Dode aangetroffen in woning Didam, ‘man in ondergoed aangehouden’

,,We doen op dit moment onderzoek naar de doodsoorzaak’’, zegt een woordvoerder van de politie. Volgens haar is het nog te vroeg om uit te gaan van een misdrijf. De politie wil ook niet kwijt of het om een man of een vrouw gaat.



Ooggetuigen weten daarentegen te melden dat er een man in ondergoed is afgevoerd door de politie. Het aangetroffen lichaam zou van zijn vriendin zijn. Buurtbewoners vermoeden daarom dat het gaat om een conflict in de relationele sfeer. Volgens de buren zou het jonge stel, vermoedelijk tussen de 20 en 30 jaar, al de hele week ruzie hebben gemaakt met elkaar. Veel meer weten ze niet te melden over het koppel, behalve dat ze slechts een jaar in het appartement woonden. ,,Er is daar al eerder politie aan de deur geweest’’, zegt een naaste buurman. ,,Het was al langer onrustig.’’