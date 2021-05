Dode baby in vuilniszak is een meisje

De pasgeboren baby die woensdagmiddag dood werd gevonden in een vuilniszak in Wernhout is een meisje. Dat laat de politie donderdagmiddag weten.

Het onderzoek is nog in volle gang. Donderdag wordt in het park gezocht naar sporen en in de omgeving vindt een buurtonderzoek plaats. Eventuele camerabeelden zullen worden bekeken. Het lichaam van het meisje wordt onderzocht om meer duidelijkheid te krijgen over doodsoorzaak en identiteit.

Zorgen over moeder van meisje

Ondertussen maakt de politie zich ernstig zorgen over de geestelijke en fysieke gezondheid van de moeder van het meisje. Zij heeft mogelijk dringend hulp nodig en wordt dan ook gezocht. Getuigen die weten wie de moeder is, worden verzocht de politie te bellen. Het wordt niet uitgesloten dat de moeder van het kindje in België woont. ,,Ook getuigen daar kunnen contact met ons opnemen”, aldus de politiewoordvoerder.

De politie laat weten alles op alles te zetten om de nabestaanden van het meisje te vinden. Als dat niet lukt, wordt haar dna-profiel in een databank opgeslagen. Het meisje zal dan worden begraven in Zundert, de gemeente waar ze werd gevonden. ,,Maar laten we hopen dat we met ons onderzoek de moeder kunnen achterhalen", zo besluit de politiewoordvoerder.