Dode bij botsing tussen trein en auto, 200 passagiers geëvacueerd

Nederlan­ders onvermin­derd gelukkig

0:01 We zijn in Nederland onverminderd blij met ons leven. Bijna negentig procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder stelt gelukkig te zijn. Het grootste geluk is te vinden bij gezonde mensen met een partner, een goed inkomen en vertrouwen in de medemens en instanties. Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn iets minder gelukkig.