Dode bij healing Zeeland verbijstert buren: ‘Therapeuten waren heel normaal, geen zwevers’

Naast en tegenover Iboga Farm staan drie huizen. Twee daarvan worden vast bewoond. In het derde huis woont Suzan Hamelink, die het gebruikt als vakantiehuis. Ze is door de directe buren aangewezen als woordvoerder. ,,We vinden het echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Vooral voor de nabestaanden van het slachtoffer", zegt ze. Volgens haar zijn de drie mannen die vandaag zijn opgepakt de twee therapeuten van de organisatie en een ooggetuige.

De buren hadden geen overlast van de organisatie. ,,Ze zijn minstens al sinds 2017 bezig met de sessies, vooral in het weekend, maar we hadden eigenlijk nooit problemen met ze. Er stond af en toe weleens iemand in de tuin een sigaret te roken, maar dat was alles.” Ze heeft meermaals gesproken met de therapeuten. ,,Dat zijn gewone gasten, in normale kleding, niet zweverig of zo.”

Wel zijn alle buren geschrokken van het overlijden. ,,Opeens is de straat afgezet voor forensisch onderzoek en verschijnt je huis op foto's van media. Dat is toch wel schrikken.” De deelnemers aan de sessies kwamen volgens Hamelink van einde en verre. ,,Het was echt een afspiegeling van de maatschappij, van mensen in busjes met bloemen erop geschilderd tot zakenmensen.”

Geestverruimend

De website van Iboga Farm is open over wat er gebeurt in het centrum. Wie verder wil komen in zijn persoonlijke ontwikkeling of wil breken met een slechte gewoonte of verslaving, kan hier sessies volgen met exotische traditionele medicijnen als iboga (schors van een West-Afrikaanse wortel), kambo (het gif van een boomkikker uit het Amazonebekken), San Pedro (cactus uit Zuid-Amerika), de Mexicaanse Coloradopad en plantenmengsels als ayahuasca en changa die de in ons land verboden stof DMT bevatten. Allemaal staan ze als ‘geestverruimend’ te boek omdat ze inwerken op de psyche en bijvoorbeeld hallucinaties veroorzaken.

Volledig scherm Psychotria viridis, een van de grondstoffen voor ayahuasca © Dick Culbert Iboga Farm wordt geleid door twee therapeuten. Begin deze week stond er een ‘Warrior Retreat’ op het programma. Drie dagen lang, van maandag tot en met woensdag, krijgen de deelnemers sessies met DMT-bevattende ayahuasca en changa, rapé (indiaanse snuiftabak), sananga (energetisch reinigende oogdruppels van een struik uit het Amazonegebied), een hallucinerend paddenstoelenmengsel en de gifkikkers kambo en bufo.



Op de website van Iboga Farm staat te lezen dat de therapieën onder meer heilzaam zijn bij angsten, depressie of verslaving, ADHD, chronische vermoeidheid, stress, emotionele trauma’s en mentale blokkades. Er kunnen bijwerkingen optreden: van iboga is bekend dat het hart- en ritmestoornissen en zelfs een hartstilstand kan veroorzaken. Bij ayahuasca kan de bloeddruk plotseling zo hoog oplopen, dat er acuut levensgevaar is.

Medische problematiek?

Op de website wordt een aantal risicogroepen dan ook uitgesloten van de therapieën. Deelname is niet toegestaan voor onder meer zwangere vrouwen, jongeren, mensen met een pacemaker, chronisch zieken waaronder hart- en vaatpatiënten en mensen met bloeddrukproblemen. Ook bij gebruik van medicijnen als antidepressiva en bloeddrukverlagers blijft de deur dicht.