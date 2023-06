Dode bij steekpartij in Haagse Albert Heijn: ‘Medewerkers kwamen gillend naar buiten’

Volgens de medewerker van Bakker Bart is het dodelijke slachtoffer een medewerker van de van de Albert Heijn. ,,Ik begreep dat het slachtoffer in de winkel werkt. Ja, dit is héél erg schrikken.”

Verdachte

Snel na het steekincident is er een verdachte opgepakt. Op de plek waar hij werd aangehouden, aan de achterzijde van de Universiteit Leiden aan de Schedeldoekshaven, liggen enkele bloeddruppels. ,,Het was een donkere man in een zwart trainingspak met een capuchon op. Hij had allemaal bloed aan zijn handen”, zegt een medewerker van een telecombedrijf, die de verdachte uit de winkel zag komen. ,,Hij keek een beetje raar uit z’n ogen, niet helemaal helder. Hij had zijn armen strak langs zijn lichaam toen hij langsliep. Ik zag geen mes in zijn handen.”



Volgens de getuige was de politie toen al gearriveerd. ,,Ik zag dat een agent met een flink bloedende hand de AH uitkwam.”