Dode door ongeval bij parkeergarage Hoogeveen

Nederland­se fotograaf wint Oscar van de natuurfoto­gra­fie dankzij goudapen

18 oktober Het is de Oscar van de natuurfotografie, het allerhoogst haalbare. Tot zijn eigen grote verbazing is Nederlander Marsel van Oosten (51) deze week uitgeroepen tot Wildlife Photographer of the Year. In de bergwouden van China maakte hij de mooiste natuurfoto van twee stompneusapen, ook wel goudapen genoemd.