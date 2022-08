Dode en gewonde vrouw aangetroffen onder brug, politie gaat uit van misdrijf

Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld op de N18. Het lichaam van de overleden vrouw werd rond 02.00 uur in de nacht aangetroffen onder de brug aan de Geukerdijk, die over de N18 bij Haaksbergen loopt. Ook is een gewonde vrouw aangetroffen rondom de plek. Onduidelijk is hoe zij er aan toe is en wat de ernst van de verwondingen zijn. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.