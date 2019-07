Dode en gewonden bij ongeval in Tilburg

UPDATE Speedboot botst op rubberboot: meisje (15) overleden

19:52 Een speedboot is voor de Zeeuwse kust bij Zoutelande op een rubberboot gebotst. De inzittende van de rubberboot, een meisje van 15 uit het Limburgse Neer, is overleden. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk, maar de bestuurder van de speedboot is aangehouden.