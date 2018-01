Dode en twee gewonden bij schietpartij Amsterdam

De politie was direct met groot materieel uitgerukt en heeft de straat ruim afgezet. Er is meerdere keren geschoten, meldt de politie. Buurtbewoners zeggen tegen Het Parool dat de schoten zijn gelost in het buurtcentrum. De gemaskerde daders zouden gericht op zoek zijn geweest naar de slachtoffers.

Autobrand

Enkele uren na de schietpartij ging in Nieuw-West een auto in vlammen op. De politie houdt er rekening mee dat het om de vluchtauto van de daders gaat. De witte Volkswagen Polo brandde helemaal uit. Het wrak wordt op sporen onderzocht.

Het is het tweede dodelijke schietincident in twee maanden tijd in de buurt. In november werd aan de Kattenburgerkade een 19-jarige jongen doodgeschoten. Dat incident gebeurde enkele honderden meters verderop. De politie onderzoekt dan ook of beide incidenten met elkaar te maken hebben.