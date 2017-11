Dode en twee gewonden bij schietpartij op straat in Amsterdam

,,Een paar Marokkaans ogende jongens van rond de twintig waren kennelijk in een vechtpartij verwikkeld," zegt de getuige. ,,Ze renden doodsbang naar de andere kant van de flat, waar het bij het water verder ging. Daar brak paniek uit. Ik hoorde iets als: 'Hé, Hamza. Hé, Hamza!' Eén jongen zag ik op de grond liggen. Hij was vermoedelijk in zijn bil of been geschoten en was aanspreekbaar. Een jongen die bij hem hurkte zei: 'De volgende keer gaat-ie door je hoofd'."



De getuige gaat verder: ,,Pas toen de kennelijke schutter was verdwenen, keerden de twee jongens terug bij hun gewonde vriend, die aanspreekbaar op de grond lag."



Een tweede man was iets verderop inmiddels aan schotwonden overleden. Zijn lichaam lag vanochtend vroeg onder een wit laken naast een schutting op de stoep naast het fietspad, vlakbij een vuilcontainer.