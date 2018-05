Dode en zwaargewonde aangetroffen bij zwembad Milheeze

videoOp het terrein van een boerderij aan de Peeldijk in Milheeze, in het zuidoosten van Brabant, is zondagmiddag een overleden persoon aangetroffen. Het lichaam werd gevonden in een zwembad. Het is onduidelijk was de doodsoorzaak is. Er is nog geprobeerd om de persoon te reanimeren.