Dode en zwaargewonde door ongeval op A7 in Noord-Holland

Interview Danny Vera over dochtertje Lavie: ‘Al het andere is niet belangrijk meer’

Vader geworden van dochter Lavie, een eigen radioprogramma en platenlabel en sinds twee maanden een auto met chauffeur. Danny Vera heeft een mooi jaar achter de rug. ‘En dan sta ik ook nog boven Elvis en The Beatles in de Top 2000, dat slaat echt nergens op,’ vertelt hij in ons magazine Mezza.

17:01