Dode gevonden op camping Zwarte Cross

Het lichaam zou zijn gevonden op de camping aan de Heringaweg in Vragender. De omgeving is afgezet met hekken. De politie is een onderzoek gestart maar zegt nog niets te weten over de doodsoorzaak. Ook is niet bekend of het gaat om een man of vrouw. De eerste melding kwam rond 15.00 uur bij politie binnen.



De Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland, begon donderdag en duurt tot zondag. In totaal worden er zo’n 220.000 bezoekers verwacht.