Dode in ggz-instelling Eindhoven, verdachte aangehouden

De politie kreeg zondagochtend een melding dat een medewerker een lichaam had aangetroffen. De verdachte kon al snel worden aangehouden. ,,Wij sluiten een misdrijf niet uit”, vertelt een politiewoordvoerster. Over de doodsoorzaak en het verband met de aangehouden persoon is nog niets bekendgemaakt. Het lichaam zou gevonden zijn in een pand achter het hoofdgebouw op het terrein van de GGzE. In dat gebouw zit de zogenoemde HIC (High & Intensive Care).