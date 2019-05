Dode man gevonden in Eindhoven, politie sluit misdrijf niet uit

De man had volgens de politie uiterlijke verwondingen aan het hoofd. Hij lag met zijn hoofd onder een van de geparkeerde auto’s tegenover de garageboxen. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Voor zover bekend gaat het niet om een bewoner van een van de woningen die aan de garageboxen grenzen.



De doodsoorzaak is niet duidelijk. Het lichaam is vanmorgen door een schouwarts onderzocht. Vanmiddag wordt volgens de politie een scan gedaan en morgen wordt sectie verricht voor verder onderzoek.



Vanochtend kwam de melding binnen bij de politie. Een buurtbewoner die het lichaam om kwart over zeven had aangetroffen, alarmeerde de hulpdiensten. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de man te reanimeren, maar zonder succes. De technische recherche voert een sporenonderzoek uit en onderzoekt of er bruikbare camerabeelden zijn. Ook wordt er een buurtonderzoek gedaan.