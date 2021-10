Dode na schietincident in Apeldoornse woonbuurt

Bij een schietpartij in Apeldoorn is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Agenten kregen rond 00.55 uur een melding over het schietincident en troffen in een woning een zwaargewond persoon aan. ,,We hebben hulp verleend, maar die mocht niet baten. Het slachtoffer is overleden’’, zegt een politiewoordvoerster.