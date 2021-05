Dode pasgeboren baby in vuilniszak gevonden in park Brabant

Een voorbijganger vond het levenloze lichaam om 17.30 uur. Hij zag een vuilniszak naast een prullenbak staan en wilde deze opruimen. Toen kwam hij er achter dat er geen vuilnis in zat, maar een levenloos lichaam. Omroep Brabant meldt dat het stoffelijk overschot is aangetroffen in een groene vuilniszak naast een afvalbak. Daarover kon een woordvoerder van de politie echter geen informatie geven.



De politie is ter plaatse en doet onderzoek. De omgeving is afgezet, in de buurt wordt onderzocht of er mogelijk getuigen zijn te vinden. Mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het park worden door de politie opgeroepen zich te melden.