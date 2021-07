Dode walvis van vijftien meter uit sluis Terneuzen gehaald, dier bleef mogelijk aan boeg hangen

Baby Luca heeft al elf botjes gebroken: behande­ling in Zweden geeft dit Nederland­se gezin hoop

25 juli Luca is nog maar vijf dagen oud als hij voor de eerste keer een beentje breekt. Drie maanden later staat het aantal botbreuken in zijn kleine lijfje al op elf. Osteogenesis Imperfecta luidt de diagnose, een genetische afwijking waarvoor geen genezing mogelijk is.