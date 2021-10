Dode wolf Veluwe kwam om het leven door kogel

De wolf is een strikt beschermde diersoort, het doden is dan ook strafbaar. Er loopt daarom een strafrechtelijk onderzoek naar het incident.

De mannetjeswolf, genaamd GW1490m, leefde vooral in het natuurgebied op de Zuidwest-Veluwe. Hij kwam eind 2020 vanuit Duitsland via Overijssel en de Noord-Veluwe hier terecht en vormde een paar met de wolvin die eerder dit jaar bij Ede is doodgereden.