Dodelijk slachtoffer bijenaanval Tanzania is man van, vrouw (51) zwaargewond

Het slachtoffer dat gisteren in Tanzania om het leven kwam door een bijenaanval is een man van 69 jaar. Een 51-jarige vrouw ligt zwaargewond in een ziekenhuis in Dar es Salaam. Een woordvoerder kon vandaag hun woonplaats nog niet bekendmaken.

De twee slachtoffers maakten deel uit van een groep van twintig toeristen die op wildsafari waren met reisorganisatie Sawadee. De groep was woensdag in natuurreservaat Selous toen ze, schijnbaar uit het niets, door de bijen werden aangevallen.

„De toestand van de 51-jarige vrouw is kritiek. Ze wordt vandaag geopereerd”, aldus de woordvoerder. Twee anderen lagen ook enige tijd in het ziekenhuis.

„Twee deelnemers aan de reis vliegen zaterdag vervroegd naar Nederland. Ze zijn getraumatiseerd door de gebeurtenis. De anderen keren volgens plan zondag terug.” Ze worden volgens hem ondertussen bijgestaan door hulporganisatie SOS International en een medewerker van Sawadee die naar Tanzania is gekomen.

„We gaan met onze lokale agent overleggen of dit een incident was of dat we de route van de reis moeten aanpassen”, aldus de woordvoerder.

Killer Bee

Volgens deskundigen kampt Tanzania al tijden met aanvallen van de agressieve Afrikaanse honingbij, bijgenaamd ‘killer bee’, die in werkelijkheid een kruising tussen een Afrikaanse en een Europese soort is. Deze soort staat erom bekend dat als iemand het leven in de bijenkorf verstoort, hij meteen in de aanval gaat.