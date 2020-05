Dodelijk surfongeluk Zeeland: ‘Plotselinge wind verraste veel kitesurfers’

Bitcoin­fans vieren vanavond wereldwijd een feestje, dit is waarom

17:33 De bitcoinwereld is er al weken van in rep en roer, maar in de nacht van maandag op dinsdag gaat het dan eindelijk plaatsvinden: de derde halvering (halving in het Engels) van bitcoin, de belangrijkste en oudste vorm van cryptogeld. Maar wat is zo’n halvering en wat maakt het zo bijzonder?