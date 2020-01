Dodelijke ongevallen met liften komen ‘sporadisch’ voor: ‘Heel belangrijk dat je rustig blijft’

,,Normaal gesproken weten we met z’n allen: bij brand geen lift’’, vertelt de woordvoerder van de keuringsinstantie voor liften. ,,Nu is er alleen een situatie waarbij brand is ontstaan in de portiek van de flat en de rook de liftschacht in is gegaan. Ergens zijn mensen nietsvermoedend in de lift gestapt. Dan valt de stroom uit en kun je geen kant meer op.’’



Ongelukken met dodelijke afloop komen volgens hem slechts ‘sporadisch’ voor in liften. Ze behoren naar zijn zeggen tot de ‘veiligste transportwerktuigen’ die er zijn. Wie toch komt vast te zitten in een lift, kan het best de alarmknop indrukken om contact te zoeken met hulpverleners. Meestal zijn die dan binnen een kwartier ter plaatse, vertelt Van Lindenberg.