Doden bij frontale crash N50 zijn verdachte (41) en man (68) en vrouw (67) uit Emmeloord

Op beelden is te zien dat het gaat om twee personenauto’s, die elkaar frontaal hebben geraakt. Een van de twee voertuigen is daarbij in brand gevlogen en volledig uitgebrand. Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur net voorbij de Eilandbrug. Tal van politieauto’s, brandweervoertuigen en ambulances kwamen naar de plek van het ongeval.

Het ongeluk gebeurde tijdens een politieachtervolging. De achtervolging had te maken met een incident in Bedum, provincie Groningen. De politie kreeg om 18.30 uur een melding van een geweldsincident aan de Sportlaan in Bedum. Een 39-jarige vrouw uit de gemeente Het Hogeland is daar zwaar mishandeld door een 41-jarige man uit dezelfde gemeente, zo laat politiewoordvoerder Anne Kok weten. ,, Het gaat om een incident in de relationele sfeer.”

De man wordt verdacht van poging tot doodslag en is na de mishandeling gevlucht in een auto. ,,De politie is gelijk op zoek gegaan naar de verdachte. Later kregen we een melding dat de betreffende auto gezien is op de A6 waarna een achtervolging is ingezet.” De vrouw is behandeld aan haar verwondingen. Verder doet de politie in verband met privacy geen uitspraken. Of de verdachte ook is omgekomen bij de crash is nog niet duidelijk. ,,Zijn identiteit is nog niet vastgesteld”, vertelt Kok.

Volledig scherm Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de N50. © Stefan Verkerk

De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht en verwacht dat dit geruime tijd gaat duren. De N50 is gisteravond in beide richtingen urenlang afgesloten geweest tussen Kampen en Ens. Om 05.00 uur is de weg weer vrijgegeven.

Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP spreekt van een heftig incident. Zo laat hij in een reactie op Twitter weten.

Berucht

Ook de burgemeester van Kampen reageert geschokt. ,,Opnieuw worden we wakker met een zeer heftig ongeval op de N50. Opnieuw gaat ons medeleven uit naar allen die zo geraakt zijn. Opnieuw worden onze hulpverleners geconfronteerd met groot leed. Hoe lang moeten we nog wachten op wegaanpassing van deze genadeloze weg?”, zo schrijft burgemeester Sander de Rouwe.

De N50, met name het stuk tussen Kampen en Kampen-Zuid, staat al jaren bekend als een dodenweg. Door een frontale botsing kwamen in april een 34-jarige vrouw uit Kampen en haar 8-jarige dochter om het leven. Daardoor werd de roep om aanpassingen steeds groter. Inmiddels is de maximumsnelheid verlaagd van 100 naar 80 km per uur. Ook trekt verkeersminister Mark Harbers 19 miljoen euro uit om de weg te verbreden. De werkzaamheden zullen na verwachting in 2025 of 2026 starten.

