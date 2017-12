Doden gevonden in woningen Haren en Assen

Interpol onderzoekt dood fotomodel Ivana Smit (18)

21:07 Interpol onderzoekt de dood van fotomodel Ivana Smit op verzoek van de Nederlandse ambassade in Maleisië. Ivana’s familie gelooft niet dat de 18-jarige vrouw zomaar van een balkon in Kuala Lumpur is gevallen. ,,Ivana had blauwe plekken in haar hals, afdrukken van vingers.’’