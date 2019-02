Doden in water in Obdam zijn vier Polen, grote verslagenheid bij werkgever

Het gaat om een 48-jarige vrouw en drie mannen, twee van 21 en een van 20 jaar. Dat meldt de politie Noord-Holland-Noord. Het voertuig werd vanmiddag rond het middaguur gevonden. De vier inzittenden zouden vrijdagavond om 23.00 uur vertrokken zijn van hun werk bij een bloembollenbedrijf in Obdam. Met de auto vertrokken zij richting een pension bij een camping in Zijdewind. Daar kwamen zij echter nooit aan.

Op foto’s is te zien dat de auto over de vangrail is gevlogen, het water in. Door de slechte weersomstandigheden zou de macht over het stuur zijn verloren. De werkelijke oorzaak van het ongeluk is nog niet vastgesteld door de politie.