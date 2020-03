Dodental neemt toe tot 276, 265 nieuwe ziekenhuisopnames door besmetting

CoronavirusDe afgelopen 24 uur zijn er in ons land 63 personen overleden, ten gevolge van Covid-19. Dat meldt het RIVM in zijn dagelijkse update. Het aantal vastgestelde infecties nam toe met 811 tot een totaal van 5560. 1495 patiënten belandden tot nu toe in een ziekenhuis.

Het aantal nieuwe sterfgevallen is een stijging ten opzichte van gisteren, toen 34 mensen overleden aan de besmettelijk longziekte en het totaal op 213 uitkwam. Met de toename van vandaag staat staat de teller op 276. De leeftijd van de overleden coronapatiënten ligt tussen de 55 en 97 jaar. Gemiddeld 82 jaar.



Het aantal personen dat met zware klachten werd opgenomen steeg de afgelopen 24 uur met 265 en staat op dit moment op 1495. Dat betekent een lichte stijging in vergelijking tot gisteren, toen er 242 nieuwe opnames werden gemeld. De meeste gemelde patiënten vallen in de leeftijdscategorie 55 tot 59 jaar.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames van 1495 maakt zo'n 27 procent uit van het aantal vastgestelde besmettingen. Bij het aantal sterfgevallen gaat het om net iets minder dan vijf procent van het totaal aantal patiënten. Hoeveel personen het ziekenhuis hebben verlaten, wordt door de betrokken instanties niet gemeld.



Van de vastgestelde 5560 besmettingsgevallen is volgens de cijfers van de GGD’en de verdeling tussen mannen en vrouwen nagenoeg gelijk. Als het op opname in het ziekenhuis aankomt, zijn mannen in de meerderheid. Bij de 1495 opnamen gaat het in 946 gevallen om een man, bij 541 om een vrouw. Respectievelijk 63 en 36 procent.



De sterftecijfers laten nagenoeg hetzelfde beeld zien. Van de in totaal 276 overledenen is ruim 64 procent man en iets meer dan 35 procent vrouw. In zowel de besmettingscijfers als de opname- en sterftecijfers wordt ongeveer een half procent als ‘niet gemeld’ aangeduid.

Comorbiditeit