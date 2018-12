‘Doe niet zo moeilijk, één glaasje. Of ben je zo’n zeurende quinoa-kut?’

Nog een paar dagen en we kunnen los. Hier staan de dozen wijn al in de kelder, flesje port voor bij de kaas, goeie whisky na de koffie, wat kratjes bier om dit alles weg te spoelen en ook een sixpack met 0.0 alcohol voor de vorm. De kunst is de kerstdagen zo verdoofd mogelijk door te komen, met alcohol als katalysator van de conversatie. Drie dagen lang het land door, met het huidige scheidingscijfer heb je zo zes families. Bij het kerstontbijt wordt al prosecco geschonken. Doe niet zo moeilijk, een glaasje, alleen om te proosten. Of ben je zo’n zeurende quinoa-kut?