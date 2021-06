Dolfinarium Harderwijk voor de rechter: dierenclubs willen verhuizing van dolfijnen naar China voorkomen

Vergunning

Karen Soeters, oprichter van House of Animals: ,,Het dolfinarium doet alsof ze belangrijke stappen onderneemt om het dierenwelzijn van de dieren te verbeteren, maar dit lost in feite niets op. Ze willen de dieren overbrengen naar een Chinees pretpark. Als je het park opzoekt, zie je achtbanen en een reuzenrad, het is een soort Efteling. Het kan niet waar zijn dat de overheid hier een vergunning voor geeft.”

Ook Geert Vons, directeur van Sea Shepherd Nederland, meent dat het Dolfinarium met deze keuze nog steeds weinig aan het dierenwelzijn verbetert. “Door een aantal dieren te exporteren wordt de ruimte voor de andere dieren relatief gezien groter. Maar de ruimte is alsnog veel te klein. Dolfijnen kunnen honderden kilometers per dag zwemmen. Of je met tien of vijf dolfijnen in een zwembadje zit maakt niet uit. De overheid is verplicht in te staan voor het welzijn van de dieren. Als ze nu een vergunning zouden afgeven dan onttrekken zij zich aan die verantwoordelijkheid. Het verschuift het probleem.”