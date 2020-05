Dominique Biebau wint Gouden Strop: ‘Dit is kerstmis, carnaval en Pasen ineen’

Oppositie en bonden woedend over schrappen ontslagboe­te in nieuw noodpakket

17:07 Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer is woedend dat bedrijven in het nieuwe noodsteunpakket niet langer verplicht worden om werknemers in dienst te houden. Ook de vakbonden noemen het ‘niet uit te leggen’.