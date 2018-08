Domper op Indië-herdenking: laatste historische watervliegtuig is kapot

Sneuvelt het Nederlands hittere­cord?

15:44 Nu Nederland de tweede officiële hittegolf in drie weken tijd voor de kiezen heeft gekregen, wordt vanmiddag mogelijk de hoogste temperatuur bereikt die ooit in ons land is gemeten. Het huidige hitterecord dateert van 23 augustus 1944, toen het kwik in het Gelderse Warnsveld opliep tot 38,6 graden.