Donderdag kans op zware windstoten

VIDEODonderdag is in de nacht en ochtend aan de noordwestkust kans op tijdelijke stormkracht en kunnen zeer zware windstoten van circa 100 kilometer per uur voorkomen. Dat meldt Weeronline . Ook boven land zijn donderdag zware windstoten van 75-90 kilometer per uur mogelijk. Het is daarbij erg zacht met maxima rond 10 graden.

Vandaag is het ook al herfstachtig met veel wind en perioden met regen. Vanavond is aan de noordwestkust kans op een stormachtige wind en zware windstoten van 80 kilometer per uur.

Morgen zet het herfstachtige weerbeeld door en het is wederom overwegend bewolkt met af en toe regen. De zuidwestenwind blijft overal stevig doorblazen. De meeste wind is voor het noordwesten. Op de westelijke Wadden is in de ochtend kans op zware windstoten van meer dan 80 kilometer per uur.

Volledig scherm Kinderen op het strand van Egmond aan Zee. © EPA

Stormachtig

In de nacht van woensdag op donderdag en donderdagochtend vroeg bereikt de wind waarschijnlijk zijn hoogtepunt. In de kustgebieden is de zuiden- tot zuidwestenwind stormachtig. Mogelijk wordt in het noordwesten aan zee een tijdelijke windkracht 9 bereikt en is kortstondig sprake van storm. In dat geval kunnen de windstoten pieken tot circa 100 kilometer per uur.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: