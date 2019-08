Donorkind eist identiteit van verwekker bij de rechter

Het gaat om donor ‘K34’, die minstens 57 donorkinderen heeft. Maria is één van hen. Haar donorvader doneerde in 1997 zijn sperma als ‘bekende donor’. Dit betekent dat donorkinderen vanaf hun 16de contact kunnen opnemen. Toen in 2004 de wet werd aangenomen die anoniem doneren verbood, veranderde K34 zijn status naar ‘anonieme donor’. De wensouders en nazaten werden daar niet van op de hoogte gebracht.



Behalve nakoming van de overeenkomst eist Maria’s advocaat Mark de Hek ook een schadevergoeding van het Rijnstate voor de gebrekkige voorlichting en nazorg. Vandaag dient hij de processtukken in bij de rechtbank. Eén van de bewijsstukken die hij de rechter wil voorhouden is een oude ziekenhuisfolder waarin expliciet staat dat een kind van een bekende donor ‘altijd de mogelijkheid heeft om later informatie in te winnen over de donor’. ,,Daar heeft Maria zich altijd op ingesteld. De teleurstelling was heel bitter toen ze hoorde dat hij zijn status ongemerkt heeft laten veranderen,” aldus De Hek.



Rijnstate liet eerder al deze krant dat het juridisch aan ‘handen en voeten gebonden is’. Vanwege de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting uit 2004 zou het ziekenhuis de identiteit van de donor niet kunnen vrijgeven.