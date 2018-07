'Dood door schuld' op A50: jonge bestuurder (19) knalt vol achterop stilstaande auto

Grootste klap

Daarbij is de grootste klap geweest met de wagen waar ook het dodelijk slachtoffer in zat. Van deze auto bleef nagenoeg niets over. Hoe het komt dat de jonge bestuurder de file over het hoofd zag, moet verder onderzoek uitwijzen. Uit een alcoholtest bleek dat hij niet gedronken had.

Wel wordt hij beschuldigd van het veroorzaken van een verkeersongeval met dood of letsel door schuld. Dat is in Nederland strafbaar. ,,In hoeverre één en ander de verdachte verweten kan worden is uiteindelijk uiteraard aan de rechter", benadrukt de politie. De bestuurder is inmiddels op vrije voeten.