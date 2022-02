Dood Eindhovense skiërs Axel en Boris slaat in als een bom bij studenten en sportclubs

VIDEO Eindelijk een rechtszaak voor Surinaamse moordpar­tij­en uit een donker verleden

Ruim drie decennia na de bloederige Binnenlandse Oorlog in Suriname staat er morgen in Den Haag voor het eerst een individuele militair terecht voor oorlogsmisdrijven in die periode. ,,Het is heel belangrijk dat dit alsnog gebeurt.”

7 februari