Dood Nicky door grindlawine snijdt in de ziel van Azewijn

5 VRAGEN OVER BOXTELSE HACKER Ook jouw mailbox kan gehackt worden; wat doe je eraan?

7:29 Een 47-jarige man uit Boxtel staat op de internationale opsporingslijst omdat hij volgens de politie meer dan een half miljoen euro kon stelen bij de transactie van een Jordanees naar een Belgisch bedrijf. Hij ving e-mails van het ene bedrijf op en manipuleerde die voordat ze bij het andere bedrijf aankwamen. Het is een manier van hacken die in Nederland tientallen keren per jaar voorkomt, zegt IT-expert Stan Hegt uit Rosmalen.