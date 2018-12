Dood papegaai Rambo schokt verzorgster van zijn broer: ‘Ik huil maar door’

Rambo, een van de best opgeleide papegaaien in België, werd gisteren in het Belgische Westmalle door een jager uit de lucht geschoten en verscheurd door zijn honden. Tientallen eigenaren van papegaaien over heel Nederland reageren geschokt en zetten hun Facebook-profiel op zwart. Voor hen was Rambo een begrip en een van de meest waardevolle free flight vogels in de Benelux.



Kitty Goverde uit Uden is goed bevriend met Joseph Verdyck, de eigenaar van Rambo. Hij gaat door een hel, vertelt ze. ,,Hij kan alleen maar huilen, huilen en nog eens huilen. Voor hem voelt het alsof hij een familielid is verloren”, vertelt ze verdrietig.



,,Hetzelfde geldt ook voor mij. Iedereen uit ons wereldje kende Rambo en hield van hem. Eens in de zoveel maanden nam ik zijn broertje mee naar België en gingen ze samen vliegen. Dat zit er helaas niet meer in.”