Doodgeschoten Humeyra (16) wilde vluchten naar Turkije

Humeyra durfde de maanden vooraf aan de moord al niet meer alleen over straat. In een interview met deze krant vertelt de familie vandaag hoe beklemmend de angst was waar zij maandenlang mee moesten leven en hoe zij herhaaldelijk maar tevergeefs aankopten bij politie en justitie. De wanhoop was op een gegeven moment zo groot dat Humeyra naar Turkije wilde vluchten. ,,Zij kon hier niets meer, niet meer alleen op straat, niet met vriendinnen op stap, zelfs niet meer alleen naar school,” vertellen haar zussen. Humeyra beschreef haar angst zelfs in een schrijfopdracht voor school, het Rotterdam Design College.

Humeyra is geboren en getogen in Rotterdam en heeft weinig te zoeken in Turkije, waar ze overigens wel begraven ligt, in Karaman, de stad waar haar ouders vandaan komen. Omdat haar vader en moeder jaarlijks acht weken naar Turkije gaan, dacht het meisje erover mee te gaan. Voor haar eigen veiligheid en die van haar familie. Sinds haar korte relatie met de veel oudere Bekir over was, bedreigde hij haar constant met de dood en wees daarbij zelfs op een eerdere veroordeling voor geweld.