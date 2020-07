Doodgeschoten man in Beuningen is Nijmeegse klusjesman Memhet: ‘Hij lag onder het bloed’

Volgens een omstander die het heeft zien gebeuren is er een grotere auto of busje aan komen rijden. Die is gestopt. Uit het voertuig is vervolgens een aantal schoten gelost op een man met schilderskleren aan, waarna de auto weer verder reed. De getuige spreekt van vier schoten.

Het slachtoffer van de schietpartij is ter plekke gereanimeerd door omstanders en een huisarts uit de buurt, en later door ambulancepersoneel. Daarbij is ook een trauma-arts per helikopter ingevlogen. De getroffen Mehmet, is uiteindelijk per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.