Doodgeslagen Nederlander op Mallorca is 27-jarige Carlo uit Waddinxveen

27-jarige Carlo Heuvelman werd volgens de Spaanse politie woensdagnacht zonder reden tegen het hoofd getrapt door negen Nederlandse jongens. De verwondingen bleken zo heftig, dat Carlo zondag overleed . Zijn werkgever heeft een condoleanceregister geopend, waarop de steunbetuigingen inmiddels binnenstromen . ,,Wat bezielt iemand om jou van het leven te beroven? Je had nog een heel leven voor je”, schrijft een nabestaande van Carlo. ,,Ik ken je als een rustige en sympathieke collega en altijd in voor een geintje. Ik zal je zo blijven herinneren.” Bekenden en onbekenden betuigen via het condoleanceregister hun medeleven aan de familie en vrienden van Carlo. ,,Familie en vrienden wens ik heel veel sterkte toe. Ik begrijp helemaal niets meer van mensen”, schrijft een Leidse.

Mishandeling

De verdachten huurden met een man of dertien een villa in de omgeving van S’Arenal, dé badplaats van Mallorca waar het Nederlandse jongerentoerisme zich elke zomer concentreert. Na de mishandeling boekten ze eerder dan gepland een terugvlucht naar Nederland. Een van de jongens van 18 jaar was iets langer gebleven om de sleutel bij de verhuurder terug te brengen. Hij is gearresteerd toen hij zijn vlucht naar Nederland wilde nemen. De anderen lopen nog vrij rond.

Heibel

De groep Nederlandse jongeren, volgens de politie van Palma de Mallorca tussen de 18 en 20 jaar, had zin in heibel, zo is op te maken uit de verslagen in de lokale media van het Balearen-eiland. Vanwege hun gedrag waren ze al een café uitgezet – de discotheken mogen op het eiland nog altijd niet open –, aldus de krant en nieuwssite Última Hora, toen het even voor 02.30 uur in de nacht helemaal fout ging.