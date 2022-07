Doodgestoken baby Emily werd nog geen zes maanden oud: ‘Onze zoon had al langer psychische problemen’

Eerste tropische dag LIVE | RIVM geeft smogalarm wegens hitte op dinsdag: ‘Iedereen kan last krijgen van slechte luchtkwali­teit’

Nederland heeft te kampen met hoge, tropische temperaturen. Het RIVM heeft voor morgen een smogalarm afgekondigd. Dat betekent dat de luchtkwaliteit dermate slecht is dat het bij iedereen kan zorgen voor gezondheidsproblemen. Voor het midden, zuiden en oosten van Nederland geldt voor morgen tevens code oranje, aldus het KNMI. Volg het laatste nieuws over de hitte in ons liveblog.

18 juli