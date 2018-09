Doodgestoken 'Peerke' uit Eindhoven riep om hulp na steekpartij

VIDEODe 38-jarige Eindhovenaar die dinsdagavond werd neergestoken in de wijk Bennekel-Oost is Peter Verhoeven, in de buurt bekend als Peerke. Hij werd zwaargewond gevonden voor het huis van zijn ouders en overleed later aan zijn verwondingen.

Volledig scherm © Bert Jansen

De steekpartij waar hij slachtoffer van was, vond waarschijnlijk plaats in zijn rijtjeshuis aan de Ockeghemstraat. Dat moet zijn gebeurd rond een uur of half zeven. Vanaf daar is hij binnendoor, via een binnenterrein met garageboxen en een brandgang, richting het huis van zijn ouders aan de Beethovenlaan gelopen. Een afstand van iets meer dan 100 meter.

‘Help’

Op de route zijn de bloedsporen een paar uur later nog te zien, waarschijnlijk was de man toen al zwaargewond. Overbuurman Stevan Geerts stond in zijn achtertuin toen hij Verhoeven rond half zeven voorbij hoorde komen. ,,Ik stond met een buurman te praten, toen ik iemand hoorde zeggen ‘Pap, pap, help’'', vertelt hij. ,,Ik vroeg nog aan die buurman: ‘Is dat Peerke?’ Mijn twee jonge kinderen liepen hier rond, dus ik kon niet zomaar kijken wat er aan de hand was. Ik had op dat moment ook niet door hoe erg het was.''

Geerts kan een paar uur later nog nauwelijks bevatten dat zijn overbuurman, met wie hij heel goed contact had, er niet meer is. ,,Toen ik rond vijf uur thuis kwam van mijn werk, zag ik hem nog in de deuropening staan. Hij riep dat hij vanwege mijn verjaardag snel een bak koffie kwam drinken. Hij was heel vrolijk, zoals altijd eigenlijk. Maar anderhalf uur later liep hij hier ineens zwaargewond voorbij. Wat is er dan toch in de tussentijd gebeurd?,,

Sporen

Dat is ook wat de politie probeert te achterhalen. Dinsdagavond werd er een speciaal Team Grootschalige Opsporing opgestart. Dat gebeurt bij de zware geweldszaken waarbij de dader (of daders) nog niet bekend is. In het huis van het slachtoffer zochten forensische rechercheurs tot middernacht naar sporen.

Verhoeven woonde volgens buurtbewoners ongeveer een jaar in de straat. Het huis huurde hij van de eigenaren. Hij was alleenstaand en had af en toe zijn zoontje op bezoek. Hij werkte volgens buurtbewoners als dakdekker in het klusbedrijf van zijn vader. Overbuurman Geerts: ,,Hij werkte heel hard en stond ’s ochtends om vijf uur op om met zijn vader op pad te gaan. Als ik een keer hulp nodig had, bijvoorbeeld met het maken van mijn overkapping, dan stond hij meteen voor me klaar.''

Terwijl de politie onderzoek doet in zijn huis, staan in de voortuin zijn scooter en scootmobiel. Die laatste had hij volgens Geerts via via op de kop getikt: ,,Niet dat hij die nodig had. Hij vond het gewoon leuk om er in rond te rijden. Dan reed hij door de buurt om bij iemand op bezoek te gaan.''

Eerdere steekpartij

Een maand geleden vond in een woning aan de nabijgelegen Bennekelstraat een steekpartij plaats waarbij drie mannen gewond zijn geraakt. Die steekpartij vond plaats tijdens een vechtpartij in de woning.

Volledig scherm © Bert Jansen