Doodsbedreigingen voor personeel zorginstelling na Undercover-uitzending: ‘Dit gaat veel te ver’

Zuster Norma mag weer nieuwe cliënten aannemen, inspectie heft last onder dwangsom op

De Dordtse zorgorganisatie Zuster Norma mag weer cliënten aannemen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die gaf de instelling voor ouderenzorg in juli vorig jaar een aanwijzing en later een last onder dwangsom, omdat er sprake was van ‘risicovolle zorgverlening’.

12 augustus