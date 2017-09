Doodzieke Amir (10) in ernstige toestand naar ziekenhuis gebracht

De uitbehandelde Amir Mourani (10) is vanavond met spoed naar het ziekenhuis in Groningen overgebracht. Amir is geestelijk beperkt en lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Donderdag besloot de rechter dat Amir tot november in een zorginstelling moet verblijven, weg van zijn vader en moeder. Volgens advocaat Joancy Breeveld, die de ouders vertegenwoordigd, is de jongen in zeer slechte toestand.

Het gezin Mourani vluchtte zes jaar geleden uit Afghanistan naar Nederland. Vader Falil en moeder Asefa hebben Amir jarenlang verzorgd in het azc Emmen, tot de kinderbescherming hem twee weken geleden uit huis plaatste. Zij vinden dat de veiligheid van Amir in het azc niet gegarandeerd kan worden. Maar volgens zijn familie is de situatie hetzelfde als dat deze altijd geweest is en heeft Amir in zijn terminale toestand meer dan ooit behoefte aan de aanwezigheid van zijn ouders.

Omdat de kinderbescherming handelde met een voorlopige ondertoezichtstelling, moest de rechter besluiten of deze beslissing geoorloofd is. Na een drie uur durende zitting op woensdag besloot de rechtbank donderdag Amir nog een maand in een zorginstelling in Bedum te houden. In november buigt men zich opnieuw over de maatregel. Breeveld gaat namens de familie in hoger beroep. ,,In deze conditie kan iedere maand een maand te veel zijn'', zei zij na de zitting. Deze plotselinge opnamen doet vrezen dat de tijd inderdaad dringt. De advocaat wil daarom meer dan ooit spoed maken met het hoger beroep. Als de conditie van Amir niet meer bijtrekt, vindt zij dat de ouders daarbij moeten kunnen zijn.

Ver verwijderd