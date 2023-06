Doodzieke Eva had nog acht maanden te leven, maar is er nog steeds en haalde zelfs cum laude haar vakken

Pico is terminaal en rouwt alvast om zijn eigen dood: ‘Nu kan het verdriet helen’

Rouwen om je eigen dood klinkt gek en voorbarig. Toch is dat precies wat de ongeneeslijk zieke Pico Wilbrenninck aan het doen is. ,,Ik ben straks weg en heb daar vrede mee. Maar Pauline blijft alleen achter en ligt straks elke nacht alleen in bed. Dan is een beetje hulp en begeleiding heel welkom.”