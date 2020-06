Doodzieke Reginald trouwde net op tijd met zijn Marloes: ‘Wachten kon niet’

Een drive-inbruiloft. Daar hadden Reginald Peene (54) en zijn vriendin Marloes tot een paar maanden geleden nooit van gehoord. En misschien is een huwelijk ook nog wel nooit op die manier gevierd. Maar de coronacrisis en Reginalds slechte vooruitzichten maakten dat een gewone bruiloft er niet in zat. ,,In onze ringen staat nog de datum van 27 maart”, zegt Reginald. ,,Die dag zouden we trouwen en een groot feest geven. Door corona kon dat niet. Normaal gesproken zouden we hebben gezegd: we stellen het uit tot na de crisis. Maar ik kreeg opnieuw een slechte uitslag en heb misschien nog maar een paar maanden te leven.”