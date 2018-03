Door Astrid Holleeder aangewezen 'moordverdachte' weer op vrije voeten

Nederlandse schapen slachtoffer van hongerige wolven

18:19 Schapenhouders in Nederland lijden onder de aanwezigheid van wolven. Uit onderzoek is vandaag gebleken dat schapen in Limburg het slachtoffer zijn geworden van een wolf. In Drenthe en Twente zijn de afgelopen dagen eveneens schapen doodgebeten en aangevreten. Volgens de schapenboeren daar kan alleen een wolf een dergelijke slachting aanrichten.