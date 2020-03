Door coronacrisis kijken Nederlanders meer porno dan normaal: ‘Seks is nu de ultieme afleiding’

Nu mensen door het virus steeds meer tijd thuis doorbrengen, sociale contacten moeten worden vermeden en seksclubs, massagesalons en bordelen tot nader order zijn gesloten, zoekt menigeen zijn of haar heil in de virtuele wereld. De cijfers tonen dat volgens de firma onomstotelijk aan. In landen als Italië en Frankrijk, die zwaar zijn getroffen door het virus, is zelfs een ware run op de sekssite ontstaan. Ook omdat je daar momenteel niet meer voor inloggen op het Premium-gedeelte hoeft te betalen. Op dit moment is het aantal bezoekers van Pornhub in Italië ruim 30 procent meer dan normaal, in Frankrijk zelfs 38 procent. In andere Europese landen liggen de getallen beduidend lager, maar Nederland scoort met 14 procent hoog. In België is sprake van een toename van ‘slechts’ 9,5 procent.