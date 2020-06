Door de nieuwe trampoline van de buren kom ik niet meer tot rust

Agenten mengen zich ongemerkt tussen honderd straatra­cers in Lelystad: tientallen boetes

21:03 De Landelijke Eenheid van de politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegale straatrace op de IJsselmeerdijk in Lelystad. Een groep mensen met honderd auto’s hield races op de dijk; zodra die doorhad dat de politie in aantocht was, ging de groep ervandoor. Tijdens die vlucht werd fors te hard gereden, waarvoor tientallen boetes zijn uitgedeeld. Eén racer kon ter plekke zijn rijbewijs inleveren.